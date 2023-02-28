28 Şubat 2023, Salı
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İYİ Parti'den AK Parti'ye ziyaret
İYİ Parti deprem bölgesi seçmenleri ile ilgili yaptığı çalışmaya siyasi, parti grupları ile paylaşıyor. İYİ Parti'den bir heyet Meclis'te AK Parti grubunu ziyaret ediyor. Detayları Ece Altuğ aktardı.