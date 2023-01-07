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İYİ Parti'den '15 Temmuz' itirafı! O gece bizzat Akşener'in yayındaydı: FETÖ'yü eleştirmekten çekindik

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Giriş: 07.01.2023 22:29
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. O gece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyleyen Bahşi, "Bir tweet atalım diye düşündük. 'Bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' dedim, yumuşattık" ifadelerini kullandı.
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