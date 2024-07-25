İYİ Parti’de vekil istifaları

İYİ Parti'de istifaların önüne geçilemiyor. Bir yılda 12 milletvekili parti ile yollarını ayırdı. Son olarak İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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