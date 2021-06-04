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İYİ Parti'de üye skandalı! Partiden istifa eden başkan deşifre etti: Utanmaz adamlar

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Giriş: 04.06.2021 11:53
Güncelleme:04.06.2021 12:11
İYİ Parti'de istifa eden partililerin, bilgisi dışında yeniden üye yapıldıkları ortaya çıktı. İYİ Parti Kulu İlçe Eski Başkanı Osman Dinçer, üye oyununu deşifre etti. Dinçer, osyal medya hesabından yaptığı açıklamasında kendisi ile birlikte partiden istifa eden 450 üyenin kimlik bilgileri habersiz kullanılarak partiye yeniden üye yapıldıklarını açıkladı.
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