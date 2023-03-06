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İYİ Parti’de sürpriz aday Ersan Şen mi?

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Giriş: 06.03.2023 09:32
Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmasından sonra İYİ Parti'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık için ret yanıtı alan Genel Başkan Meral Akşener, "Teklif gelirse aday olurum diyen" hukuk profesörü Ersan Şen'e görüşme teklifinde bulundu.
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