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İYİ Parti’de sular durulmuyor! Müstakilciler mi ittifakçılar mı?

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 13:31
İYİ Parti'de 14 ve 28 mayıs seçimlerinden sonra tartışmalar bitmedi. Hatta parti içinde "kayıt dışı para" ve "taciz" iddiaları havada uçuştu. İşte yaklaşık 9 ayda İYİ Parti'de yaşananlar...
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