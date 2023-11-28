İYİ Parti’de sular durulmuyor! Müstakilciler mi ittifakçılar mı?

İYİ Parti'de 14 ve 28 mayıs seçimlerinden sonra tartışmalar bitmedi. Hatta parti içinde "kayıt dışı para" ve "taciz" iddiaları havada uçuştu. İşte yaklaşık 9 ayda İYİ Parti'de yaşananlar...

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