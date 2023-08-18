18 Ağustos 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti'de şok etkisi! İmamoğlu İBB adaylığını duyurdu ortalık karıştı! CHP'ye yanaşma planı yapan Akşener'e İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan salvo: Gerekirse parti kurarım
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası ‘değişim’ çıkışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. İstanbul'a 'mühürlendiğini' dile getiren İmamoğlu, İBB'ye aday olduğunu açıkladı. Öte yandan İmamoğlu, 2019'a gönderme yaparak İYİ Parti ve HDPKK'ya ittifak için göz kırptı. Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı konuşma merak konusu olurken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan bomba bir iddia ortaya atıldı. Yarkadaş, “Meral Hanım'ın 26 Ağustos'ta 'gemileri yakmaktan vazgeçmesinden rahatsız olan' önemli bir grup Ankara'da var. Bunlardan biri de Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz'ın İYİ Parti ve CHP'nin kesinlikte ittifak yapmaması yönünde lobi yaptığı, parti yönetimi ittifakta ısrar ederse Bilge Yılmaz'ın genel başkanlık konusunda sahaya çıkabilirim. 'Genel başkanlığı kazanamazsam gerekirse yeni bir parti kurarım'” dediğini ifade etti.