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Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'de şok etkisi! İmamoğlu İBB adaylığını duyurdu ortalık karıştı! CHP'ye yanaşma planı yapan Akşener'e İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan salvo: Gerekirse parti kurarım

İYİ Parti'de şok etkisi! İmamoğlu İBB adaylığını duyurdu ortalık karıştı! CHP'ye yanaşma planı yapan Akşener'e İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan salvo: Gerekirse parti kurarım

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Giriş: 18.08.2023 01:33
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası ‘değişim’ çıkışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı savaş başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. İstanbul'a 'mühürlendiğini' dile getiren İmamoğlu, İBB'ye aday olduğunu açıkladı. Öte yandan İmamoğlu, 2019'a gönderme yaparak İYİ Parti ve HDPKK'ya ittifak için göz kırptı. Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı konuşma merak konusu olurken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan bomba bir iddia ortaya atıldı. Yarkadaş, “Meral Hanım'ın 26 Ağustos'ta 'gemileri yakmaktan vazgeçmesinden rahatsız olan' önemli bir grup Ankara'da var. Bunlardan biri de Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz'ın İYİ Parti ve CHP'nin kesinlikte ittifak yapmaması yönünde lobi yaptığı, parti yönetimi ittifakta ısrar ederse Bilge Yılmaz'ın genel başkanlık konusunda sahaya çıkabilirim. 'Genel başkanlığı kazanamazsam gerekirse yeni bir parti kurarım'” dediğini ifade etti.
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