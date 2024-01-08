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İYİ Parti’de seçim hazırlıkları | GİK toplanacak, İstanbul ve Ankara için geri sayım

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 09:34
İYİ Parti Genel İdare Kurulu, bugün yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda aday belirleme sürecine ilişkin detaylar ele alınacak. Kurul toplantısında ana gündem İstanbul ve Ankara adayları olacak.
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