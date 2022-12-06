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İYİ Parti’de olalı kongreler! Meral Akşener’in uyarısı işe yaramadı

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Giriş: 06.12.2022 12:16
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son grup toplantısında, teşkilatları uyarmış ''Kongrelerde kavga istemiyorum'' mesajı vermişti. Ancak Meral Akşener'i dikkate alan olmadı. İYİ Parti'de yaşananlar CHP kongrelerini aratmadı.
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