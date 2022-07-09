İYİ Parti’de Medeni Bilgiler çatlağı! Ağıralioğlu’ndan Akşener’e itiraz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İslam'a hakaretler içeren Medeni Bilgiler’i okullarda ders kitabı okutacakları vaadinde bulunmuştu. İşte o açıklama İYİ Parti'de çatlağa neden oldu. Yavuz Ağıralioğlu, "Aklı kafasında hiçbir Müslüman bu kitaba 'evet harika' demez" sözleri ile tepki gösterdi.

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