12 Nisan 2024, Cuma
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İYİ Parti’de “Kurultay iptal edilecek” iddiası! İYİ Parti’de Kurultay hesapları
İYİ Parti Genel Başkan dayı Koray Aydın, bazı milletvekilleri ve il başkanlarının olağanüstü kurultayın iptal edilmesi için çalıştığını ileri sürdü. Koray Aydın, Genel Başkan Meral Akşener'e "Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durun " çağrısında bulundu.