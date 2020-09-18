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İYİ Parti'de korona şoku! Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un testi pozitif çıktı

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Giriş: 18.09.2020 13:31
Güncelleme:18.09.2020 13:40
Son dakika haberine göre 62 yaşındaki İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İYİ Partili Fahrettin Yokuş sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ailemle birlikte Covid-19 teşhisi ile izole edilmiş durumdayız. Tedavimiz evimizde sürmektedir. Son hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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