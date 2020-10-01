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İyi Parti'de Koray Aydın ve Ümit Özdağ belirsizliği sona erdi

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Giriş: 01.10.2020 22:26
Güncelleme:01.10.2020 22:27
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Takımını belirledi. Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın partideki pozisyonları tartışmaya açılmış, ciddi krizler yaşanmıştı. Hatta 15 vekilin partiden ayrılacağı iddia edilmişti. A Haber muhabiri Levent Eke İyi Parti'de yaşanan sıcak gelişmenin ayrıntılarını canşı yayında aktardı.
İyi Parti'de Koray Aydın ve Ümit Özdağ belirsizliği sona erdi
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