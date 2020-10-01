- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İyi Parti'de Koray Aydın ve Ümit Özdağ belirsizliği sona erdi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Takımını belirledi. Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın partideki pozisyonları tartışmaya açılmış, ciddi krizler yaşanmıştı. Hatta 15 vekilin partiden ayrılacağı iddia edilmişti. A Haber muhabiri Levent Eke İyi Parti'de yaşanan sıcak gelişmenin ayrıntılarını canşı yayında aktardı.