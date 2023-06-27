İYİ Parti'de kimler çizik yedi? Meral Akşener'den tasfiye hareketi mi?

İYİ Parti'de kaynayan "değişim" kazanının altını, kurultaya tek aday olarak giden Genel Başkan Meral Akşener şimdilik söndürmüş görünüyor. Zira, seçim yenilgisini zehir zemberek sözlerle hem 7'li masaya hem de parti içindeki muhaliflere yıktı. Hatta, muhaliflerin ipini de çekti. Koray Aydın, Cihan Paçacı ve Ethem Baykal gibi isimleri parti yönetiminin dışında tuttu. En büyük pişmanlığının CHP'den 15 milletvekili istemek oldu diyen Akşener Millet İttifakı'na kapıları kapttı mı? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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