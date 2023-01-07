İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu çatlağı! Destek açıklaması geldi: sıcak bakarım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı bir televizyon programında parti içindeki Kılıçdaroğlu çatlağını gözler önüne serdi. Daha önce birçok İYİ Partili tarafından veto edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Usta, "Ben Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakarım" dedi.