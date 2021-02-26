İYİ Parti'de kazanlar kaynıyor! Özdağ ve Koncuk tempoyu artırdı

Yeni parti kurmak için kolları sıvayan eski İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, yeni kuracakları partinin kurucular kurulunu hemen hemen oluşturdu. En geç Temmuz ayına kadar partinin kurulması hedeflenirken ikili, İYİ Partili milletvekilleri ile de temas halinde. İşte İYİ Parti kulislerinde yaşanan son gelişmeler...

Yeni parti kurmak için kolları sıvayan eski İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, yeni kuracakları partinin kurucular kurulunu hemen hemen oluşturdu. En geç Temmuz ayına kadar partinin kurulması hedeflenirken ikili, İYİ Partili milletvekilleri ile de temas halinde. İşte İYİ Parti kulislerinde yaşanan son gelişmeler...