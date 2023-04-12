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İYİ Parti'de istifa depremi! Avrupa teşkilatı "bize haksızlık yapıldı" diyerek istifa etti

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 13:35
İYİ Parti'nin Avrupa teşkilatlanması, kendilerine haksızlık yapıldığını gerekçe göstererek topluca istifa etti. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
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