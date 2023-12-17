17 Aralık 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti'de istifa dalgası! Kirli pazarlığı itiraf eden İbrahim Özkan ve 5 kişi parti ile bağını kopardı
İYİ Parti ile CHP arasındaki iş birliği çağrıları tam bir kaosa dönüştü. İP tarafı CHP'ye kapıları ardına kadar kapatırken, parti tabanına da çok sert mesajlar vermeye devam ediyor. İBB Meclis Üyesi 6 isim İYİ Parti'den istifa etti. İstifa haberini Meclis Üyesi İbrahim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'nin yerel seçim kararının eleştirerek "Bize başka seçenek kalmadı" dedi. Peş peşe gelen istifa haberleriyle sarsılan İYİ Parti'de eleştiri okları Genel Başkan Meral Akşener'e döndü.