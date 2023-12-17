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İYİ Parti'de istifa dalgası! Kirli pazarlığı itiraf eden İbrahim Özkan ve 5 kişi parti ile bağını kopardı

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Giriş: 17.12.2023 18:04
İYİ Parti ile CHP arasındaki iş birliği çağrıları tam bir kaosa dönüştü. İP tarafı CHP'ye kapıları ardına kadar kapatırken, parti tabanına da çok sert mesajlar vermeye devam ediyor. İBB Meclis Üyesi 6 isim İYİ Parti'den istifa etti. İstifa haberini Meclis Üyesi İbrahim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'nin yerel seçim kararının eleştirerek "Bize başka seçenek kalmadı" dedi. Peş peşe gelen istifa haberleriyle sarsılan İYİ Parti'de eleştiri okları Genel Başkan Meral Akşener'e döndü.
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