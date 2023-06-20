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İYİ Parti'de "hesaplaşma" kurultayı

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Giriş: 20.06.2023 15:14
İYİ Parti hafta sonu kurultaya gidiyor. Meral Akşener şimdilik tek aday gözükse de muhaliflerin Akşener’in karşısına rakip çıkarabileceği konuşuluyor. Kurultay öncesi parti kulislerinde konuşulanlara ve perde arkasında yaşananlara bakacağız. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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