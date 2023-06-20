20 Haziran 2023, Salı
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İYİ Parti'de "hesaplaşma" kurultayı
İYİ Parti hafta sonu kurultaya gidiyor. Meral Akşener şimdilik tek aday gözükse de muhaliflerin Akşener’in karşısına rakip çıkarabileceği konuşuluyor. Kurultay öncesi parti kulislerinde konuşulanlara ve perde arkasında yaşananlara bakacağız. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.