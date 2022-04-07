07 Nisan 2022, Perşembe
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İYİ Parti’de HDP çatlağını büyüten açıklama! İYİ Partili Yazıcı: HDP 6’lı masada olmalı
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, ittifak ortağı CHP'yi uyararak, ''HDP'nin olduğu masada biz olmayız'' dedi. Ancak A Takımı’ndaki Salim Ensarioğlu, bir süre önce HDP'nin meşru olduğunu ve kapatılamaması gerektiği görüşünü savunmuştu. Hatta yuvarlak masada HDP'nin de olması gerektiğini dile getirenler bile oldu. İşte o açıklamalar...