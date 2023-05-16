İYİ Parti'de hayal kırıklığı! İYİ Parti seçmenini ikna edemedi

Seçimin ilk turunda alınan sonuçlar sonrası İYİ Parti'den istifa haberi geldi. Yüzde 15-20 oy hesabında büyük bir sapmayla karşılaşıldı. HDP ile temasları nedeniyle İYİ Parti seçmeni fikir değiştirdi. Seçim sonrası İYİ Parti'de neler olduğunu A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.

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