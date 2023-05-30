İYİ Parti’de hangi kararlar alınacak? Meral Akşener’in istifası isteniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından önce CHP sonra da İYİ Parti'de kazan kaynamaya başladı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'un hem de Meral Akşener'in liderlikleri sorgulanır oldu. İstifa çağrıları peş peşe geldi. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, sosyal medya hesabında Meral Akşener'e görevi bırak çağrısı yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN