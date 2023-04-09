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İYİ Parti'de Fedai Çakmaklı partisinden istifa etti! Zehir zemberek sözler: Partimizi hiç paraya sattılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2023 16:37
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden bir süre önce istifa ederek milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Fedai Çakmaklı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
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