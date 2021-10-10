10 Ekim 2021, Pazar
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İYİ Parti'de eş kıyağı kazan kaldırdı! 1 kişi için 500 vatandaş hiçe sayıldı
İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, ilçe başkanlığına gelip 500 iş başvurusu yapan vatandaşı hiçe saydı, ilk olarak eşini belediyede işe yerleştirdi. Coşkun Tatar'ın eşi Filiz Erbaşaran Tatar'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlaması bardağı taşıran son damla oldu.