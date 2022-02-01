İYİ Parti’de ’’Dolandırıcılık’’ iddiası

Fidan yetiştiriciliği yapan iyi parti Elâzığ teşkilatlardan sorumlu eski başkanı Turgut Erbay'dan çarpıcı bir iddia geldi. Erbay, on binlerce fidanının İYİ Parti Ankara il teşkilatı tarafından alınarak parasının ödenmediğini iddia etti. Yerinden söküldüğü halde alınmayan fidanların ise kurumaya terk edildiğini belirtti.