06 Haziran 2023, Salı
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İYİ Parti'de deprem! Aytun Çıray partiden istifa etti! Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
Son dakika haberine göre İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Aytun Çıray partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." dedi.