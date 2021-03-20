İYİ Parti'de deprem! Adana il ve ilçe teşkilatlarından 27 kişi istifa etti

Son dakika haberine göre İYİ Parti'de art arda gelen istifa kararları il ve ilçe teşkilatlarına da sıçradı. İstifaların son adresi ise Adana oldu. Çok sayıda üye partiden ayrılacağını açıkladı. A Haber İbrahim Uğur, istifa depreminin ayrıntıları canlı yayında anlattı. Öte yandan kasım ayında da İYİ Parti'den Adana milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti.

Adana'da İYİ Parti'den il ve ilçe yöneticileri toplu olarak istifa etme kararı aldı. 27 kişi İYİ Parti'deki görevlerinden istifa etti.

A Haber Halil İbrahim Uğur, istifa depreminin ayrıntılarını anlattı:

Demokrasi, Atatürkçülük, Milliyetçilik gibi değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık ve örtülü beraberliklerini üzülerek izlediklerini ifade ettiler. Bu istifalar ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de izlemiş olduğu politikayı da protesto etmiş oldular.

20 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da yapılan İYİ Parti 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan demokrasi dışı uygulamalar ile partinin kuruluşundan bu yana emek vermiş insanların açık bir şekilde hedef alınarak itibar suikastı yapılıp isimleri kirletilmeye çalışıldı. Yine kırılma noktası olarak tabir ediliyor istifa eden partililer tarafından.

Ayrıca kongrede Leyla Zana'ya, FETÖ'ye sosyal medya hesaplarından övgüler dizen kişilerin İYİ Parti Divanı'na alınması partinin kime ve neye hizmet ettiği hususunda kuşkular uyandırdığı dile getirildi.

İYİ Parti'nin kuruluş misyonundan çok uzaklara savrulduğu gözle görülen bir gerçek olarak da yine Adana'da il ve ilçe yönetiminden istifa eden İYİ Partililer tarafından ifade ediliyor.

Kasım ayında İYİ Parti'den Adana milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti. Yne Mart aynın başında da İstan Milletvekili Ümit Özdağ istifa etmişti.