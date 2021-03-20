20 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'de deprem! Adana il ve ilçe teşkilatlarından 27 kişi istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Adana il ve ilçe teşkilatlarından 27 kişi istifa etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2021 11:33
Güncelleme:20.03.2021 11:38
Son dakika haberine göre İYİ Parti'de art arda gelen istifa kararları il ve ilçe teşkilatlarına da sıçradı. İstifaların son adresi ise Adana oldu. Çok sayıda üye partiden ayrılacağını açıkladı. A Haber İbrahim Uğur, istifa depreminin ayrıntıları canlı yayında anlattı. Öte yandan kasım ayında da İYİ Parti'den Adana milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti.

Adana'da İYİ Parti'den il ve ilçe yöneticileri toplu olarak istifa etme kararı aldı. 27 kişi İYİ Parti'deki görevlerinden istifa etti.

A Haber Halil İbrahim Uğur, istifa depreminin ayrıntılarını anlattı:

Demokrasi, Atatürkçülük, Milliyetçilik gibi değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık ve örtülü beraberliklerini üzülerek izlediklerini ifade ettiler. Bu istifalar ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de izlemiş olduğu politikayı da protesto etmiş oldular.

20 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da yapılan İYİ Parti 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan demokrasi dışı uygulamalar ile partinin kuruluşundan bu yana emek vermiş insanların açık bir şekilde hedef alınarak itibar suikastı yapılıp isimleri kirletilmeye çalışıldı. Yine kırılma noktası olarak tabir ediliyor istifa eden partililer tarafından.

Ayrıca kongrede Leyla Zana'ya, FETÖ'ye sosyal medya hesaplarından övgüler dizen kişilerin İYİ Parti Divanı'na alınması partinin kime ve neye hizmet ettiği hususunda kuşkular uyandırdığı dile getirildi.

İYİ Parti'nin kuruluş misyonundan çok uzaklara savrulduğu gözle görülen bir gerçek olarak da yine Adana'da il ve ilçe yönetiminden istifa eden İYİ Partililer tarafından ifade ediliyor.

Kasım ayında İYİ Parti'den Adana milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti. Yne Mart aynın başında da İstan Milletvekili Ümit Özdağ istifa etmişti.

İYİ Parti'de istifa depremi!
İYİ Parti'de istifa depremi!
MHP, AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak
MHP, AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak
HDP çağrı yaptı İYİ Parti desteğini açıkladı!
HDP çağrı yaptı İYİ Parti desteğini açıkladı!
İstanbul ve Trabzon’da son durum nasıl?
İstanbul ve Trabzon’da son durum nasıl?
Erzincan'da korkutan deprem!
Erzincan'da korkutan deprem!
İstanbul'da PKK'ya operasyon! 6 şüpheli gözaltında
İstanbul'da PKK'ya operasyon! 6 şüpheli gözaltında
Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu
Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu
HDP için kritik adım! Süreç resmen başladı
HDP için kritik adım! Süreç resmen başladı
Kar geliyor! Canlı yayında tek tek saydı
Kar geliyor! Canlı yayında tek tek saydı
İstanbul'da tedbirlere uyuluyor mu?
İstanbul'da tedbirlere uyuluyor mu?
Kırmızı ilde SMS uyarısı!
Kırmızı ilde SMS uyarısı!
Merkez Bankası'nda görev değişimi
Merkez Bankası'nda görev değişimi
Daha Fazla Video Göster