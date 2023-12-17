17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'de bir toplu istifa daha

İYİ Parti'de bir toplu istifa daha

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2023 16:17
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun istifası partide deprem etkisi oluşturdu. Diyarbakır il başkanı ve 17 ilçe başkanı olmak üzere 12 bin 750 partili istifa etti. Bölgede başka istifalar bekleniyor mu? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ak Parti’nin İstanbul adayı kim olacak?
Ak Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
“Yanlışlıkla değil bilerek öldürmüş!
“Yanlışlıkla" değil bilerek öldürmüş!
İYİ Parti’de bir toplu istifa daha
İYİ Parti'de bir toplu istifa daha
17-25 Aralık’ın efsane savcısı: Fuzuli Aydoğdu
17-25 Aralık’ın efsane savcısı: Fuzuli Aydoğdu
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
İstanbul ve Ankara adayları belli oldu mu?
İstanbul ve Ankara adayları belli oldu mu?
17-25 Aralık darbe girişiminin 10. yılı!
17-25 Aralık darbe girişiminin 10. yılı!
Özel – İmamoğlu savaşı
Özel – İmamoğlu savaşı
Meclis aritmetiği nasıl değişti?
Meclis aritmetiği nasıl değişti?
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak
Katil İsrail yine mülteci kamplarına saldırdı
Katil İsrail yine mülteci kamplarına saldırdı
Daha Fazla Video Göster