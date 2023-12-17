İYİ Parti’de bir toplu istifa daha

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun istifası partide deprem etkisi oluşturdu. Diyarbakır il başkanı ve 17 ilçe başkanı olmak üzere 12 bin 750 partili istifa etti. Bölgede başka istifalar bekleniyor mu? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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