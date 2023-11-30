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İYİ Parti’de bir istifa daha! İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru istifa etti

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Giriş: 30.11.2023 10:46
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Her hafta bir milletvekili partiyle yollarını ayırıyor. İstifalara bu kez belediye başkanları da katıldı. Antalya İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İYİ Parti'den istifa etti. Küçükkuru, eski adresi olan CHP'ye döndü.
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