İYİ Parti’de bir istifa daha! Aslıhan Alkan Bat: Dedikoducuların partisine döndü

Seçimlerdeki yenilginin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki yağdı, parti içinde istifalar birbirini kovaladı. Son olarak İYİ Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Aslıhan Alkan Bat, görevi bıraktığını açıkladı. İstifa gerekçesini belirttiği mektubunda ise tartışmalara yol açacak iddialar vardı.

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