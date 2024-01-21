21 Ocak 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti’de “başkent” sıkıntısı! Ankara’da sadece 1 ilçe adayı açıklandı
Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'de büyükşehirlerde aday gösterme sorunu yaşanıyor. Ankara ve İstanbul adaylarını henüz açıklanmayan İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener adaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yerel seçime yönelik İYİ Parti kulislerinde konuşulanları A Haber ekranlara getirdi.