İYİ Parti’de “başkent” sıkıntısı! Ankara’da sadece 1 ilçe adayı açıklandı

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'de büyükşehirlerde aday gösterme sorunu yaşanıyor. Ankara ve İstanbul adaylarını henüz açıklanmayan İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener adaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yerel seçime yönelik İYİ Parti kulislerinde konuşulanları A Haber ekranlara getirdi.

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