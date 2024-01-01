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İYİ Parti’de Ankara ve İstanbul mesaisi! Meral Akşener özel olarak çalışıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 14:34
İYİ Parti'de gözler Ankara ve İstanbul adaylarına çevrildi. Genel Başkan Meral Akşener bu iki il için özel çalışma yürütüyor. Peki kulislerde kimlerin ismi geçiyor? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun olası rakipleri kim? İşte ayrıntılar….
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