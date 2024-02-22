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İYİ Parti'de aday kavgası

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 10:46
İYİ Partili Ayhan Erel "Aday yapılmayanların sığınma limanı olduk. İYİ Parti'yi siyasi çöplüğe çevirdiler" dedi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu son gelişmeleri aktardı.
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