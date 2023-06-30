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İYİ Parti’de A Takımı hazırlığı! Meral Akşener “söz dinleyecek” yönetim oluşturacak

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Giriş: 30.06.2023 16:32
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni A Takımı’nı bayram sonrası açıklayacak. Cihan Paçacı, Salim Ensarioğlu, Ahmet Kamil Erozan gibi önemli siyasi aktörlerin üzerini çizen Meral Akşener'in yeni Başkanlık Divanı’nı "söz dinleyecek" isimlerden oluşturması bekleniyor.
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