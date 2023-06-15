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İYİ Parti'de 5 yılda 70 kurucu istifa etti! İYİ Parti kurucuları neden istifa ediyor?

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 10:23
İYİ Parti kurulduğu günden bugüne 70 kurucusunu kaybetti. Son seçimlerde alınan yenilginin ardından da peş peşe istifalar yaşandı. Parti kurucuları neden istifa ediyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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