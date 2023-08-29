29 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarını çıkaracak
İYİ Parti yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarıyla gitme kararı aldı. Flaş açıklamayı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı. Zorlu, “Ankara ve İstanbul'da kendi adayımız olacak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.