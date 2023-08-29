İYİ Parti yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarını çıkaracak

İYİ Parti yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarıyla gitme kararı aldı. Flaş açıklamayı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı. Zorlu, “Ankara ve İstanbul'da kendi adayımız olacak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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