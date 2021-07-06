06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz büyüyor! İYİ Partili Koray Aydın: Görüşmediğimiz tek parti HDP

İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz büyüyor! İYİ Partili Koray Aydın: Görüşmediğimiz tek parti HDP

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2021 16:33
Millet İttifakı’nın bileşenleri İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilim her geçen gün giderek büyüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın krizi daha da derinleştirecek bir açıklama yaptı ve "Görüşmediğimiz tek parti HDP" dedi. Görmezden gelinmeye tahammülü kalmayan HDP’de öfke hakim.

Millet ittifakında İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz iyiden iyi daha alevlendi. HDP cephesinin ittifakımız şeffaf olsun çağrısına bir türlü yanaşmayan İYİ Parti, HDP'li isimleri çileden çıkardı. İYİ Partili Koray Aydın HDP ile ilişkileri yalanlayarak krizi daha da derinleştirdi.

Koray Aydın, "Diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık." dedi. Görüş ayrılıklarının Millet İttifakı'nı nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kapatılan yol isyan ettirdi!
Kapatılan yol isyan ettirdi!
İşe yeniden ''alacağız'' dediler ama almadılar!
İşe yeniden ''alacağız'' dediler ama almadılar!
İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz büyüyor!
İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz büyüyor!
Şehit Cennet'in babasına CHP ayıbı
Şehit Cennet'in babasına CHP ayıbı
Çanakkale'de CHP'ye kaçak büfe tepkisi
Çanakkale'de CHP'ye kaçak büfe tepkisi
Başkan Erdoğan Nazarbayev ile görüştü!
Başkan Erdoğan Nazarbayev ile görüştü!
A Haber görüntüledi! Kritik aşama başladı
A Haber görüntüledi! Kritik aşama başladı
Müsilaj, Marmara Denizi’ndeki etkisini kaybediyor
Müsilaj, Marmara Denizi’ndeki etkisini kaybediyor
Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenine ağır sözlerle!
Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenine ağır sözlerle!
Dolu ve hortum olacak mı?
Dolu ve hortum olacak mı?
Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi!
Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde adım adım sona doğru!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde adım adım sona doğru!
Daha Fazla Video Göster