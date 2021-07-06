İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz büyüyor! İYİ Partili Koray Aydın: Görüşmediğimiz tek parti HDP

Millet İttifakı’nın bileşenleri İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilim her geçen gün giderek büyüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın krizi daha da derinleştirecek bir açıklama yaptı ve "Görüşmediğimiz tek parti HDP" dedi. Görmezden gelinmeye tahammülü kalmayan HDP’de öfke hakim.

Millet ittifakında İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz iyiden iyi daha alevlendi. HDP cephesinin ittifakımız şeffaf olsun çağrısına bir türlü yanaşmayan İYİ Parti, HDP'li isimleri çileden çıkardı. İYİ Partili Koray Aydın HDP ile ilişkileri yalanlayarak krizi daha da derinleştirdi.

Koray Aydın, "Diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık." dedi. Görüş ayrılıklarının Millet İttifakı'nı nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek