12 Nisan 2023, Çarşamba
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İYİ Parti Ülkücüleri tasfiye etti! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli isimler tasfiye edildi
İYİ Parti’de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli ülkücü isimleri tasfiye edildi. MHP'de görev alan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Adana Milletvekili İsmail Koncuk gibi isimler listeye giremedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.