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İYİ Parti Ülkücüleri tasfiye etti! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli isimler tasfiye edildi

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 13:29
Güncelleme:12.04.2023 13:31
İYİ Parti’de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli ülkücü isimleri tasfiye edildi. MHP'de görev alan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Adana Milletvekili İsmail Koncuk gibi isimler listeye giremedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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