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İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı! Meral Akşener masaya geri döndü

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Giriş: 06.03.2023 15:38
Son dakika haberleri… İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalktığı 6’lı koalisyona geri döndüğünü açıkladı.
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