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İYİ Parti sonrası CHP de karışıyor!

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Giriş: 05.12.2023 15:34
İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimlerdeki ittifak teklifini reddederken CHP kulislerinde yeni bir kriz patlak verdi. CHP yönetiminin tek sıkıntısı ittifak olmazken, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında "tavşan" krizi her an daha da büyüyebilir. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür CHP'deki yeni krizi ele alan bir köşe yazısı kaleme aldı. İşte detaylar...
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