30 Mayıs 2022, Pazartesi
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İYİ Parti sol yörüngesine mi girdi? Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti: Tepkiler peş peşe geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde tarihi ve kültürel açıklamaları tepki çekiyor. Son olarak Sultan 2. Abdülhamid'i hedef alan Akşener'in politik söylemleri muhafazakar çizgiden koptuğunu belgelerken, "siyasi eksenini sola mı kaydırdı" sorusunu akıllara getirdi.