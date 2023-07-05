05 Temmuz 2023, Çarşamba
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İYİ Parti sallandıkça sallanıyor! Seçim hezimeti yaprak dökümünü beraberinde getirdi! İstifa eden Taylan Yıldız'dan itiraf: Partiye nasıl girdiler bilmiyorum...
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan üst üste iki seçimden de hezimetle ayrılan ittifakın ortaklarından olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener koltuğu bırakmazken, parti içinde yaprak dökümü hız kazanarak devam ediyor. 5 yıl önce kurulan partinin bugüne kadar 200 kurucusundan 70'i istifa etti. Son olarak da geçtiğimiz günlerde partinin kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile istifasını açıklamıştı. Taylan Yıldız, "aday sıraları satıldı" iddialarıyla ilgili konuştu. Yıldız, "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim. Parti kurucusuyum ama görmedim, ismini de bilmem." İfadelerini kullandı.