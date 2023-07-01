01 Temmuz 2023, Cumartesi
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İYİ Parti pazarlık masasını kurdu! CHP’ye aba altında sopa gösterdiler
İYİ Parti genel seçimlerin şokunu atlatmaya çalışıyor ama partide bir yandan da yerel seçim endişesi başladı. Sandıktan yenilgi ile çıkmak istemeyen İYİ Parti, CHP ile ittifak için şimdiden pazarlık masası kurdu. Şartları ise aslında yeni değil. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel seçim öncesi uğruna masayı devirdiği "kazanacak aday" ısrarı, bir kez daha raftan indi. Pazarlık şartlarını, Akşener'in yakın kurmayı Yasin Öztürk açıkladı, "Gerekirse kendi adayımızı çıkarırız" diyerek CHP'ye aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi.