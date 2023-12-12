İYİ Parti olmadı rotada HEDEP var

İYİ Parti'nin ittifak kapısını kapatması CHP'de dengeleri bozdu. Büyükşehirleri kaybetme paniği yaşayan Özgür Özel, bu kez HEDEP'e yöneldi. Ancak HEDEP masaya oturmak için keskin şartlar öne sürdü, hatta "sadece seçimde bizi hatırlıyorlar" diyerek de CHP'ye rest de çekti. Kulislerde iyice köşeye sıkışan Özel'in HEDEP'e İstanbul'da bazı ilçe belediyelerinde kontenjan ayıracağı konuşuluyor. İşi şansa bırakmamak için küçük partileri yakın markaja aldığı da.

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