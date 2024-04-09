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İYİ Parti olağanüstü kongresinde kimler aday? İYİ Parti Genel Başkanlığa kimler aday?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 09:49
Meral Akşener dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkanlık için aday olmayacağını açıklamıştı. Peki kimler adaylık sinyali verdi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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