İYİ Parti Lütfü Türkkan için ne yapacak? Türkkan ihraç edilecek mi?

Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. İYİ Parti'den Lütfü Türkkanla ilgili bir de açıklama yapıldı. Açıklamada, “Hiçbir gerekçe yaptığı hatayı görmezden gelemez. Millete sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yapacağız.” denildi. Öte yandan AK Parti'den ise Türkkan'a istifa çağrısı geldi. Peki partisi Lütfü Türkkan hakkında nasıl bir karar verecek? Tüm ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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