15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti liderin Meral Akşener’in ‘Medeni Bilgiler’ vaadi!

İYİ Parti liderin Meral Akşener’in ‘Medeni Bilgiler’ vaadi!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2022 08:43
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında “Medeni Bilgiler'' adlı kitabı göstererek iktidara gelmeleri halinde okullarda ders olarak okutacaklarını vadetti. Peki o kitapta neler anlatılıyor, İslam dini nasıl tanımlanmış? İşte tüm ayrıntılar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaldırımlar scooter parkına döndü!
Kaldırımlar scooter parkına döndü!
Akşener’in ‘Medeni Bilgiler’ vaadi!
Akşener’in ‘Medeni Bilgiler’ vaadi!
Anadolu’da zirai don tehlikesi!
Anadolu'da zirai don tehlikesi!
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara’nın gündeminde ne var?
İBB zabıtalarından Taksim’de zorbalık
İBB zabıtalarından Taksim'de zorbalık
6’lı masa dağılıyor mu?
6'lı masa dağılıyor mu?
Millet İttifakından yeni bir ittifak mı doğuyor?
Millet İttifakından yeni bir ittifak mı doğuyor?
Başkan Erdoğan’dan iftar sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan iftar sonrası önemli açıklamalar
Soylu’dan HDP’li Güzel açıklaması
Soylu'dan HDP'li Güzel açıklaması
Üçüncü ittifak mı kurulacak?
Üçüncü ittifak mı kurulacak?
Görüşmenin perde arkası
Görüşmenin perde arkası
Ukrayna Rus generalleri nasıl öldürdü?
Ukrayna Rus generalleri nasıl öldürdü?
Daha Fazla Video Göster