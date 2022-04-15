İYİ Parti liderin Meral Akşener’in ‘Medeni Bilgiler’ vaadi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında “Medeni Bilgiler'' adlı kitabı göstererek iktidara gelmeleri halinde okullarda ders olarak okutacaklarını vadetti. Peki o kitapta neler anlatılıyor, İslam dini nasıl tanımlanmış? İşte tüm ayrıntılar…

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