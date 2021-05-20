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İYİ Parti lideri Meral Akşener'e vatandaştan HDP ile ittifak tepkisi! Rize ziyaretinde arbede çıktı! Akşener apar topar bölgeden ayrıldı

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Giriş: 20.05.2021 14:16
Güncelleme:20.05.2021 14:16
Son dakika haberi...İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Grupla partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti. Akşener gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı. Akşener'in ziyareti sırasında kendisine eleştiride bulunan bir vatandaşa verdiği skandal yanıtlar oldukça sert tepki aldı. Millet İttifakı'nın ortağı HDP sorusuna aşırı sinirlenen Akşener vatandaşa "Seni Allah'a havale ediyorum. Hadi oradan hadi." şeklinde yanıt verdi.

Son dakika haberi...İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Grupla partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti. Akşener gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı.

HALKLA BULUŞMA TOPLANTILARINDA BÜYÜK TEPKİ ALDILAR
Millet İttifakı'nın açık bir ortağı olduğu ortaya çıkan HDP'nin ittifakta bulunmasından rahatsız olmayan İYİ Parti yönetimi, vatandaştan büyük tepki alıyor. CHP'nin olası bir iktidar olma durumunda HDP'ye bakanlık vereceğini açıklamasının ardından sessizliğe bürünen Akşener liderliğindeki parti halkla buluşma toplantılarında, vatandaşa sırtını döndü.

AKŞENER'DEN VATANDAŞA SAYGISIZ CEVAP: HADİ ORADAN
Akşener'in ziyareti sırasında kendisine "hoşgeldiniz" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyalog kamuoyundan çok sert tepki aldı. Bir hanımefendi Millet İttifakı'nın ortağı HDP ile neden işbirliği yapıyorsunuz diye sorunca Akşener, soruyu soran vatandaşa "Bu nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp ayıp. Hadi orada hadi." diye karşılık verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN AKŞENER'E RİZE'DE SERT YANIT!
Akşener'in önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle yol kenarındaki tabelalara "İsrail uşağı Meral" yazıldığı görüldü.

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