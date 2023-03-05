05 Mart 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Ersan Şen'e görüşme teklifi
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in altılı koalisyonu dağıtmasından sonra İYİ Parti'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık için ret yanıtı alan Akşener, "teklif gelirse aday olurum diyen" hukuk profesörü Ersan Şen'e görüşme teklifinde bulundu.