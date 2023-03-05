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İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Ersan Şen'e görüşme teklifi

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Giriş: 05.03.2023 08:04
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in altılı koalisyonu dağıtmasından sonra İYİ Parti'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık için ret yanıtı alan Akşener, "teklif gelirse aday olurum diyen" hukuk profesörü Ersan Şen'e görüşme teklifinde bulundu.
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