İYİ Parti lideri Meral Akşener kendini yalanladı! 24 yıl önce "Emine hanımın yanındaydım" dedi! Gerçekleri böyle itiraf etti: Aşağıdaydım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'ın 24 yıl önce aldığı hapis cezası nedeniyle soluğu Emine Erdoğan'ın yanında aldığını iddia etmişti. Akşener yaptığı konuşmada "Nasıl Emine hanımın yardımına koştuysam yanına koştuysam, bu defa da Dilek kızımın yanına koştum." ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri, yıllar önce iddia ettiği gibi Emine Erdoğan'ın yanında olmadığını bu sabah katıldığı bir televizyon programında itiraf etti. Meral Akşener'in sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından "Siyasi oy devşirme hastalığı depreşen Akşener'in itirafı Haziran seçimlerinde belirleyici faktör olacak" şeklinde eleştiri yağmuruna tutuldu.